Saruhanlılı çocuklar ‘Arı Maya’ ile buluştu

Saruhanlı Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerine devam ediyor. İlçede birçok kez tiyatro, seminer, konferans gibi programlar düzenleyen Saruhanlı Belediyesi bu kez de çizgi film kahramanı ‘Arı Maya’yı çocuklarla buluşturdu.

Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve yoğun ilgiden dolayı 3 seans olarak düzenlenen oyun, çocukları kahkahaya boğdu. Veliler, düzenlenen etkinlik için Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’ya teşekkür etti.

Başkan Yaralı ise çocukların mutluluğu karşısında, “Çocuklarımız bizim yarınlarımız, onlar için ne yapsak azdır. Bu vesile ile tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, derslerinde başarılar diliyorum” dedi.