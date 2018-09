Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak ilçe meydanından tören alanına kadar atlarla kortej yürüyüşü yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra tören alanında kutlama programına geçildi. Buradaki programa CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı İsmail Alsancak, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, protokol üyeleri ve diğer davetliler katıldı. Tören, Mülki İdare Amirliği, Belediye Başkanlığı ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin anıta çelenk sunması ile başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, bu topraklar üzerinde 96 yıldır, huzur ve güven içinde yaşadığımızı, bunu da atalarımıza borçlu olduğumuzu ifade etti. 7 Eylül tarihinin Saruhanlı için sıradan bir gün olmadığını belirten Yaralı, Yedi Eylül’ün Saruhanlı’nın özgürlüğüne kavuştuğu tarihi bir gün olduğunu dile getirerek, “Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, örnek bir özgürlük destanına imza atarak ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Ne mutlu ki, milli mücadelenin başarıya ulaşmasıyla, Anadolu’nun her karış toprağı gibi, Saruhanlı’da 7 Eylül 1922 tarihinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 96 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz. Mücadelemiz cehaletledir. Mücadelemiz geri kalmışlıkladır. Yolumuz Türkiye’min yoluna baş koyanların yoldur. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Saruhanlı’dır Sevdamızın adı Türkiye’dir. Dünya durdukça, bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız" dedi.

Başkan Yaralı, "Bu duygularla bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Protokol üyeleri daha sonra Saruhanlı ve Yılmaz mezarlıklarını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.