Saruhanlı’nın en işlek caddesi yenilendi

Caddenin alt yapısının MASKİ tarafından bakım ve onarımı yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kilit parke ve aydınlatma çalışmasıyla Gazi Osman Paşa Caddesi modern bir görünüme büründü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesi’nde başlattığı çalışmaları tamamladı. Mevcut caddenin alt yapısına ilk olarak MASKİ tarafından bakım ve onarım çalışması yapıldı. Daha sonra ise mevcut cadde de Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı ve aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla daha modern hale gelen cadde trafiğe açılarak vatandaşların da kullanımına sunuldu.

İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Osman Paşa Caddesi’nin yeni görünümüyle vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Manisa’mızın 17 ilçesine değer katan yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Saruhanlı ilçemizde yoğun olarak kullanılan Gazi Osman Paşa Caddesi’ni yenileyerek güzel bir görünüm kazandırdık. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” dedi.