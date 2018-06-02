Saruhanlı’nın mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

Ekipler, Saruhanlı ilçesinde bulunan 93 mezarlıkta da ot biçme, ağaç budama ve temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Mezarlıkları manevi duygulara yakışır hale getirilmesi amacıyla il genelinde mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesinde bulunan 93 mezarlıkta da ot biçme, ağaç budama, temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Mezarlıklarda yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, “Mezarlıklarımızda rutin çalışmalarımızın yanı sıra, bayram öncesi temizlik çalışmalarımı gerçekleştiriyoruz. Bayrama da kısa bir süre kaldı. Bu sürede ilimizde bulunan mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmalarımızı tamamlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarımız ile arife günü ve bayram gününde ebediyete intikal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımız daha temiz ve rahat ortamda ibadetlerini yapabilecekler” diyerek çalışmaların il genelindeki bütün mezarlıklarda yapıldığını vurguladı.