Şatırlar Mahallesinde 12. geleneksel hayır yemeği düzenlendi

Geleneksel Hayır Yemeği” Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yüzlerce kişinin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildi.

Şatırlar mahallesi dede dalları mevkii piknik alanında yapılan hayır yemeğine, Başkan Yaralı’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti İlçe teşkilatı da katıldı.

Din görevlilerinin okuduğu dualarla başlayan programda daha sonra davetlilere, odun ateşinde pişirilen yöresel yemeklerden ikram edildi. Belediye Başkanı Yaralı, mesire yerini dolaşarak hayır yemeğine katılan vatandaşlarla el sıkıştı.

Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada geçmiş yıllarda başlatılan hayır yemeği geleneğinin 12 yıldan bu yana devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Hayır yemeklerine elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Şatırlar mahallemiz bu yıl da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu tür etkinlikler çeşitli nedenlerle doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda kalan insanları da bir araya getiriyor. İnsanlar arasında kaynaşma ve dayanışmaya vesile olan hayır yemeklerini önemsiyoruz. Böylesi etkinliklerin daim olmasını diliyor, muhtarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün burada olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”

Şatırlar Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya da mahalleden göç etmiş ve dışarıda oturan halkı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinin çok güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, “Güzel bir etkinlik düzenledik. Katılan herkese ve bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı’ya teşekkür ediyorum” dedi.