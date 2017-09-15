Şatırlar ve Aydınlar arası ulaşım kısalıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği yol bakım çalışmaları ile yıllardır bakımsız durumda olan yolları yenileyerek vatandaşların kullanıma sunuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Şatırlar Mahallesi ve Aydınlar Mahallesi arasında mesafeyi düşürecek ve vatandaşların daha güvenli ulaşımını sağlayacak yeni bir yol çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte iki mahalle arasında ulaşımın hem daha kısa sürede, hem de daha güvenli olacağını belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, ”Mevcut alanda yürütülecek olan stabilize çalışmasının ardından gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmasıyla birlikte yeni yol vatandaşlarımızın kullanıma sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının hem yolu kısalacak, hem de vatandaşlarımız daha konforlu yolda seyahat edecek” dedi.