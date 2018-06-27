Savaş değil kaza bilançosu: 210 ölü 7 bin 420 yaralı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini paylaştı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2017 yılında meydana gelen kazalarda Manisa’da 210 kişinin hayatını kaybettiğini 7 bin 420 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre Manisa’da 2017 yılında 11 bin 929’u maddi hasarlı 4 bin 615’i yalanmalı ve ölümlü olmak üzere toplam 16 bin 544 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 90’ı olay yerinde 120’si hastanede olmak üzere toplam 210 kişi hayatını kaybederken 7 bin 420 kişi de yaralandı.

Manisa, 2017 yılında meydana gelen trafik kazasında ölüm ve yaralanma sayılarında ilk on il içinde yer alırken en çok ölümün meydana geldiği 8. il olurken, en çok yaralanmanın meydanın geldiği 9. İl oldu. Manisa trafik kazası rakamlarıyla da Türkiye’de 81 il içinde 12. sırada yer aldı.

Yapılan açıklamada kazalarda en büyük kusur oranının yüzde 89.9 ile sürücülere ait olduğu tespit edilirken, sürücü kusurlarını yüzde 8,5 ile yaya, yüzde 0,7 ile yol, yüzde 0,5 ile taşıt ve yüzde 0,4 ile yolcu kusuru olarak sıralandı.