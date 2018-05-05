Savaşın çocuklarının yüzleri bu kez güldü

Henüz küçük yaşlarda tanıştıkları kan ve gözyaşından kendilerine sahip çıkan Türkiye sayesinde kurtulan çocukların yüzlerinde bu kez gülücükler açtı.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi, Manisa’da yaşayan yaklaşık 120 mülteci çocuk için “Savaşın Çocukları Kahvaltı Programı” adıyla bir program düzenledi. Manisa’nın çeşitli mahallelerinden otobüslerle Atatürk Kentpark’ta bulunan kahvaltı salonuna getirilen ve çoğunluğu Afgan, Suriyeli ve Iraklı ailelerin çocuklarından oluşan yaklaşık 120 çocuğa kahvaltı ikram edildi. Ardından rehberler eşliğinde halat çekme, çuval ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynatılan çocuklar, parktaki oyuncaklara da binerek bambaşka bir gün yaşadılar. Manisa’daki mülteci ailelerle yakından ilgilenmesiyle tanınan hayırsever Halil Uysal’ın organizesiyle bir araya gelen çocuklar, program sonrasında servislerle evlerine teslim edildi. Mazlum ve masum çocuklarla tek tek ilgilenen ve hediyelerle sevindiren İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, “Cemiyet olarak ilimizde yaşayan savaşın çocuklarına güzel bir gün yaşatmak adına kahvaltı programı düzenledik. Kahvaltı sonrası yapmış olduğumuz oyun ve etkinliklerle çocuklarımıza yaşadıkları dert, sıkıntı ve tasaları kısa bir süreliğine de olsa unutturmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de savaşın çocuklarına, gözü yaşlı masum çocuklarımıza yönelik programlarımız devam edecek. Hayırseverlerimizin katkılarıyla cemiyetimiz mazlumları, masumları sevindirmeye devam edecek inşallah” dedi.