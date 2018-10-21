Savaşın izlerini futbolla siliyorlar

Yunusemre Belediyesi ve Yeşilay Manisa Şubesinin ev sahipliğinde savaşın devam ettiği ülkelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklar ile Manisa'daki spor kulüplerinin altyapılarında oynayan çocukların oluşturduğu karma takımlar futbol maçı yaptı.

Yeşilay Manisa Şubesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Karaali Spor Tesisleri'nde, savaşın devam ettiği ülkelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklar ile Yunusemre Belediye Spor Kulübü, Murat Germen Spor Kulübü, Malta Spor Kulübü, Vicdan Karaosmanoğlu Kulübünün altyapılarında oynayan 10-16 yaş arası çocuklar oluşturduğu karma takımlar futbol maçında bir araya geldi. Etkinliğe, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi, Yunusemre İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tokay, antrenörler ve çocuklar katıldı. Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, mülteci ve sığınmacı ailelerin çocuklarıyla gençleri bir araya getirerek, kültür ve spor etkinliklerine yönlendirip bu çocukları bağımlılıktan uzak tutmak istediklerini kaydetti. Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şerif Doğramacı da böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Gençlerin sportif faaliyetlere katılmaları hem de bağımlılık olgusu üzerinde bilgi edinmeleri, farkındalık oluşturmaları hususunda bir çalışma oldu” dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ise Yunusemre Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını, bu tesisleri çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak için hazırladıklarını belirtti. Yeşilay Eğitim Uzmanı Adem Yiğit ise bağımlılığın zararları ve alınacak önlemlerle ilgili çocuklara eğitim verdi.