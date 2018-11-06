Savcılık kararıyla eğitimci gözaltına alındı, eğitimciler ayağa kalktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılan ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği iddia edilen Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmeni Meltem Arslankeçecioğlu'nun gözaltına alınarak bir gece nezarethanede tutulmasına meslektaşları tepki gösterdi.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmeni eşliğinde ifade alınması gereken bir soruşturma kapsamında Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmeni Meltem Arslankeçecioğlu göreve çağrıldı. Mesai saatleri dışında göreve çağrıldığı iddia edilen Arslankeçecioğlu'nun ifade almaya katılamayacağını belirtmesi üzerine Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Güler'in talimatıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Geceyi nezarethanede geçiren öğretmen Arslankeçecioğlu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Arslankeçecioğlu'nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını savunan Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği düzenlediği basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi. Arslankeçecioğlu'nun polis tarafından gece saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülmesini kınadıklarını söyleyen Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şube Başkanı Esin Türkoğlu, "05 Kasım Pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece saat 01:00'de meslektaşımız, polis tarafından aranarak adli bir durumla ilgili sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirildiği söyleniyor. Meslektaşımız kanunlarda belirtilen yasal çalışma saatlerinin dışında olan, mesleki görev tanımları içerisinde yer almayan, izni alınmadan isteği dışında yapılan böyle bir görevlendirmeyi kabul etmiyor. Bu aramadan yaklaşık 45 dakika sonra Turgutlu Cumhuriyet Savcısı talimatıyla meslektaşımız, polis zoruyla gece 01:00'de azılı bir suçlu gibi Emniyete götürülüyor. İfadesi alındıktan sonra hastaneye sağlık kontrolü için götürülüyor, montunun kemerinden dolayı montu çıkartılarak, ayakkabılarının bağcıkları, küpeleri alınarak nezarete atılıyor ve geceyi burada geçiriyor. Türk PDR Derneği olarak bu zorbalığın peşini bırakmayacağız. Sorumluların cezalandırılmasını ümit ediyoruz. Turgutlu Cumhuriyet Savcısının meslektaşımıza yaptığı bu kabul edilemez tutumu kınıyoruz" dedi.

"Savcının makamında yakışmadı"

Yaşanan olayın adli süreci hakkında bilgi veren derneğin avukatı Güldane Dörtbudak Akbay, "Müvekkil dernek, 2017 yılı yaz başında Turgutlu Başsavcılığı tarafından, ücretsiz kesin bir şekilde görevlendirme yapılmak üzere ilçe kaymakamlığı üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğü'nden PDR öğretmenleri listesi istenilmiştir. Bu listenin tevdiiyle başsavcılık görevlendirme nöbet listesi tanzim edip ilgili öğretmenlerin çalıştıkları okullara tebliğ edilmiştir. Müvekkil dernek üyeleri kaymakamlık aracılığıyla başsavcılığın bu görevlendirmelerine yazılı olarak itiraz etmişlerdir. Üstelik dernek şube başkanlığı tarafından da gerek 'rızalarının alınmaması', gerek 'böyle bir alanda çalışma zorunluluklarının olmaması', gerekse 'görevlendirme yapılsa dahi ücretsiz çalıştırılamayacakları' belirtilerek görevlendirmeler reddedilmiştir. Ancak bu reddi kabul etmeyen kaymakamlık ve ilçe başsavcılığına karşı idari işlemin iptali istemiyle Manisa İdare Mahkemelerinde dava açılmıştır. Bu davada yürütmenin durdurulması da istenmiştir. Takdir mahkemenindir. Yargılama devam ederken böyle bir uygulamaya müvekkil dernek üyesinin davet edilmesi, bunun mesai saatlerinin dışında yapılması, görevi mesai saati ve rızasının olmayışıyla reddetmesi üzerine adeta karga tulumba evinden alınması, nezarethanede bir gece geçirmesi, ceza zanlısı gibi muamele görmesi hem insan hak ve hürriyetlerine, hem meslek etiğine, hem de görevini ve makamını kötüye kullanan sayın savcının makamına hiç yakışmamaktadır. Öncelikle yargı kararının beklenmesi, bu aşamada rızası olanlara bu görevlendirmenin yapılması gerekmektedir. Kaldı ki, verilen görev yerine gitmeyen her memur için böyle bir ifade alma ve cezai soruşturması açılması gibi bir uygulama yapılmakta mıdır?" ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan yazılı açıklama

Yaşanan olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turgutlu ilçesinde 01 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayına ilişkin olarak emniyet görevlilerince öğretmen olarak görev yapmakta olan ve kendisine tebliğ edilen listeye göre de nöbetçi olan şahsa telefonla ulaşılmıştır. İlgiliye cinsel istismar mağduru çocuğun ifade için beklemekte olduğu, ifadeye katılması gerektiği bildirilmiştir. Aksi durumun suç teşkil edebileceği defalarca belirtilmesine rağmen, nöbetçi kamu görevlisi mazeret bildirmeksizin ve keyfi olarak cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesine katılmayı ısrarla reddetmiştir. Sonrasında da telefonunu kapatarak kendisine ulaşılmasını engellemiştir. Bunun üzerine nöbetçi bilirkişi hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı işlemi sonrası ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Mağdur çocuklara yönelik suçlarda kanun ve resmi görevlendirme gereği uzman bilirkişi ifade işlemine katılımı zorunludur. Aksine bir düzenleme veya yargı kararı bulunmadığı sürece ilgilinin kanunla verilen görevi reddetme keyfiyeti bulunmamaktadır. İlgililerin görevini yerine getirmemesi mağdur çocukların uzun süre bekletilmelerine, soruşturmanın uzamasına ve özellikle cinsel istismar mağduru çocukların daha fazla mağdur olmalarına yol açmaktadır. Adli süreçte yer alan tüm kamu görevlilerinin cinsel istismar mağduru çocukların haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve örselenmemeleri konusunda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir"

Öte yandan rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlendiği öğrenilen Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmeni Meltem Arslankeçecioğlu, basın açılmasına katılmadı.