Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 11:35

Sayacılar çıkar bulamamaktan şikayetçi

Sayacılar çıkar bulamamaktan şikayetçi

10 Ocak 2017 11:35

Manisa’nın Kula ilçesinde sayacılık yapan esnaf, çırak bulamamaktan yakınırken, eğitim sisteminden dolayı artık çırak bulamadıklarını belirtti.
Doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hale getiren sayacı ustaları çırak bulamamaktan yakınıyor. Ayakkabı ihtiyacına cevap verebilmek için estetik özellikleri de göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyleyen ve 30 yıldır sayacılık mesleği ile uğraşan İsmail Çanşalı, gün geçtikte sayacılık mesleğinin sona geldiğinini çırak bulamadıklarını söyledi. Sayacı Ustası İsmail Çanşalı, "30 yıldır sayacılık mesleği yapıyorum. Çıraklıktan başladığım mesleğimi severek yapıyorum fakat eğitim sistemi değiştikten sonra bu meslekte çırak bulamaz hale geldik. Önceden anne-babası çocuğu yanımıza getiriyordu. Bu eğitim sistemi çıktıktan sonra çıraklar tamamen yok oldu. Benim çıraklık zamanımda aileler çocuklarını getiriyordu ‘eti senin, kemiği benim diyordu’ ama şimdi öyle bir şey yok. İşe başlamak için gelen bazı çocuklar ise ‘ben kaç para alacağım, kaç saat çalışacağım’ gibi sorular soruyor. Biz böyle bir şey görmedik. Çırak önce bir gelir, işe bir bakar, temizliğine, işçiliğine bakılır, ondan sonra böyle şeyler konuşulur. Onun için de çırak yetişmiyor. Gelenlerde bu mesleği beğenmiyor. ‘Pis’ diyor. Eğer çırak bulamazsak bu meslek biter" dedi.
Ayakkabı sektöründe zor günler yaşandığını belirten Sayacı Akın Karabulut ise, "İmalat sektörü zora girince haliyle sayacılar da zorda. Birde alttan çırak yetişmiyor. Şuan çoğu imalatçı zarar edip dükkanını kapatıyor. Maliyetin altında mal satıyor mecburen. Satınca da işin altından kalkamıyor zarar ediyor" dedi.
İlkokul okuma yaşının yükselmesinden dolayı çırak bulamadıklarını belirten Karabulut, "Artık çırak yetişmiyor. Eskiden herkes çocuklarını zanaata verirdi. Şimdi herkes okusun adam olsun, okusun para kazansın diyor. Zanaata kimse rağbet etmiyor. Böyle giderse sayacılar adam bulmakta zorlanacak. Bütün sektörün alt yapısından gelen çırak yok" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç