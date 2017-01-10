Sayacılar çıkar bulamamaktan şikayetçi

Manisa’nın Kula ilçesinde sayacılık yapan esnaf, çırak bulamamaktan yakınırken, eğitim sisteminden dolayı artık çırak bulamadıklarını belirtti.

Doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hale getiren sayacı ustaları çırak bulamamaktan yakınıyor. Ayakkabı ihtiyacına cevap verebilmek için estetik özellikleri de göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyleyen ve 30 yıldır sayacılık mesleği ile uğraşan İsmail Çanşalı, gün geçtikte sayacılık mesleğinin sona geldiğinini çırak bulamadıklarını söyledi. Sayacı Ustası İsmail Çanşalı, "30 yıldır sayacılık mesleği yapıyorum. Çıraklıktan başladığım mesleğimi severek yapıyorum fakat eğitim sistemi değiştikten sonra bu meslekte çırak bulamaz hale geldik. Önceden anne-babası çocuğu yanımıza getiriyordu. Bu eğitim sistemi çıktıktan sonra çıraklar tamamen yok oldu. Benim çıraklık zamanımda aileler çocuklarını getiriyordu ‘eti senin, kemiği benim diyordu’ ama şimdi öyle bir şey yok. İşe başlamak için gelen bazı çocuklar ise ‘ben kaç para alacağım, kaç saat çalışacağım’ gibi sorular soruyor. Biz böyle bir şey görmedik. Çırak önce bir gelir, işe bir bakar, temizliğine, işçiliğine bakılır, ondan sonra böyle şeyler konuşulur. Onun için de çırak yetişmiyor. Gelenlerde bu mesleği beğenmiyor. ‘Pis’ diyor. Eğer çırak bulamazsak bu meslek biter" dedi.

Ayakkabı sektöründe zor günler yaşandığını belirten Sayacı Akın Karabulut ise, "İmalat sektörü zora girince haliyle sayacılar da zorda. Birde alttan çırak yetişmiyor. Şuan çoğu imalatçı zarar edip dükkanını kapatıyor. Maliyetin altında mal satıyor mecburen. Satınca da işin altından kalkamıyor zarar ediyor" dedi.

İlkokul okuma yaşının yükselmesinden dolayı çırak bulamadıklarını belirten Karabulut, "Artık çırak yetişmiyor. Eskiden herkes çocuklarını zanaata verirdi. Şimdi herkes okusun adam olsun, okusun para kazansın diyor. Zanaata kimse rağbet etmiyor. Böyle giderse sayacılar adam bulmakta zorlanacak. Bütün sektörün alt yapısından gelen çırak yok" dedi.