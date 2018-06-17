Seçim çalışmalarına Tanrıverdi de destek verdi

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve partililerce karşılanan Hüseyin Tanrıverdi’nin Sarıgöl ziyaretine Kula AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da eşlik etti.

Sarıgöl AK Parti Lokalinde partililerle bayramlaşan Hüseyin Tanrıverdi burada yaptığı konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve dünya için önem taşıdığını dile getirerek, "16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde beş yıl yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir ustanın yanında çalışmak bana gurur verdi. Manisa’ya çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin ve dünyanın mazlum devletlerinin beklediği bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız neden ’Dünya beşten büyüktür’ diyor. Bu sözleri bazılarını rahatsız etmekte. Bu nedenle çeşitli oyunlar oynatmaya başladılar. Biz milletimizin isteği doğrultusunda kanunlar çıkardık. Eskiden kız öğrencilerimiz başı örtülü diye üniversitelere alınmıyordu. Şimdi serbest giyinerek okula hatta meclise bile istediği elbiseyi giyerek girmekte" dedi.

"Seçimlere kadar durmak yok"

24 Haziran seçimlerine kadar, gece gündüz demeden çalışılmasını isteyen Tanrıverdi şunları söyledi: "Mutlaka seçmenlere ulaşın. Evlere kadar ziyaretler yapılsın. Durmak yok, devamlı çalışma yapılacak. Kim kazanacak, biz kazanacağız, devlet kazanacak, ülkemiz kazanacak. 24 Haziran’da sandıklara sahip çıkalım. Hasta olanlara, sakatlara, yaşlıları evlerinden alarak sandık başına oy atmaya götürelim. 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan başkan seçilmesi demek Türkiye’nin dünyanın güçlü devletlerinden birisi olması demektir. Türlü entrikalar düzenliyorlar ama Türkiye’nin kolay yutulacak lokma olmadığını bilmiyorlar. 24 Haziran’da güçlü bir ittifakla güçlü bir lider seçeceğiz. Bizler geçtiğimiz yıllarda yoklukları yaşadık. Kara borsaları yaşadık. Bunları unutmadık. 24 Haziran’da güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir iktidar ortaya çıkaracağız" dedi.

Tanrıverdi daha sonra Alemşahlı, Dindarlı ve Dadağlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.