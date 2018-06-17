Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 14:18

Seçim çalışmalarına Tanrıverdi de destek verdi

AK Parti eski Manisa milletvekillerinden Hüseyin Tanrıverdi 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için partisine destek olabilmek adına yürüttüğü seçim çalışmalarına Sarıgöl ilçesinde devam ederek partililerle bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına Tanrıverdi de destek verdi

17 Haziran 2018 14:18


Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve partililerce karşılanan Hüseyin Tanrıverdi’nin Sarıgöl ziyaretine Kula AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da eşlik etti.


Sarıgöl AK Parti Lokalinde partililerle bayramlaşan Hüseyin Tanrıverdi burada yaptığı konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve dünya için önem taşıdığını dile getirerek, "16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde beş yıl yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir ustanın yanında çalışmak bana gurur verdi. Manisa’ya çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin ve dünyanın mazlum devletlerinin beklediği bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız neden ’Dünya beşten büyüktür’ diyor. Bu sözleri bazılarını rahatsız etmekte. Bu nedenle çeşitli oyunlar oynatmaya başladılar. Biz milletimizin isteği doğrultusunda kanunlar çıkardık. Eskiden kız öğrencilerimiz başı örtülü diye üniversitelere alınmıyordu. Şimdi serbest giyinerek okula hatta meclise bile istediği elbiseyi giyerek girmekte" dedi.



"Seçimlere kadar durmak yok"


24 Haziran seçimlerine kadar, gece gündüz demeden çalışılmasını isteyen Tanrıverdi şunları söyledi: "Mutlaka seçmenlere ulaşın. Evlere kadar ziyaretler yapılsın. Durmak yok, devamlı çalışma yapılacak. Kim kazanacak, biz kazanacağız, devlet kazanacak, ülkemiz kazanacak. 24 Haziran’da sandıklara sahip çıkalım. Hasta olanlara, sakatlara, yaşlıları evlerinden alarak sandık başına oy atmaya götürelim. 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan başkan seçilmesi demek Türkiye’nin dünyanın güçlü devletlerinden birisi olması demektir. Türlü entrikalar düzenliyorlar ama Türkiye’nin kolay yutulacak lokma olmadığını bilmiyorlar. 24 Haziran’da güçlü bir ittifakla güçlü bir lider seçeceğiz. Bizler geçtiğimiz yıllarda yoklukları yaşadık. Kara borsaları yaşadık. Bunları unutmadık. 24 Haziran’da güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir iktidar ortaya çıkaracağız" dedi.


Tanrıverdi daha sonra Alemşahlı, Dindarlı ve Dadağlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç