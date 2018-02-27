Seferberlik sayesinde 75 yaşında okuma yazma öğrenmeye başladı

Kursa katılan en yaşlı kadın olan 75 yaşındaki Arzu Gökoğlan okuma yazmanın yaşı olmadığını ve artık okuyup yazmak için kursa katıldığını söyledi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile birlikte Kula Halk Eğitim Merkezinde açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kula ilçesinde imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ve okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlar İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde açılan okuma-yazma kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Ücretsiz derslerin verildiği kursa kadınlar büyük ilgi gösterirken, Kula Halk Eğitim merkezi kurslarını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Osman Güven, kurslar hakkında Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Saracaloğlu’ndan kurslar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Güven, kursa katılan en yaşlı kadınlardan 75 yaşındaki Arzu Gökoğlan ile de sohbet etti. Bugüne kadar okuma yazma öğrenemediğini, daha çok öğrenme konusunda merak ettiğini söyleyen Arzu Gökoğlan, “Şimdi okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Okuma yazmanın yaşı olmaz. Öğretmenimizin sayesinde okuyup yazmayı öğrenmek için çalışıyoruz” dedi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, “Öğrenmenin yaşı yoktur. Bizim kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır. Bu gayretinizden dolayı hepinizi tebrik eder, başarılar dilerim” diye konuştu.

Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu ise, "Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına duyarsız kalmadık. Okuma yazma kurslarımızı devam ettireceğiz ve Kula Halk Halk Eğitim Merkezi olarak Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çağrısına her türlü desteği vereceğiz. 5 okulumuzda okuma-yazma kursu açtık. Yaklaşık 55 kursiyerimiz var. Bünyemizdeki tüm lokallerde bu kursu düzenlemeyi planlıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise Kaymakam Güven’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.