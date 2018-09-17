ŞEGEM'de liseye hazırlık kursları başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte 7. sınıf öğrencileri için liseye hazırlık kursları başladı.

Kurslara katılan 123 öğrenci Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen, Din Kültürü ve İnkılap Tarihi branşlarında haziran ayına kadar toplamda 6 dersten eğitim alacaklar. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde geçtiğimiz yıl eğitim gören öğrencilerin büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Liseye hazırlık ve okula destek kursumuz okulların açılması ile birlikte başladı. Bu kursumuz haziran ayındaki liseye geçiş sınavına kadar süren dershane formatında olan bir kurstur. Haftada 12 saat ders gören öğrenciler ayrıca haftada iki gün etüt hizmeti almaktadır. Kursa başlayan öğrencilere ayrıca kaynak yayın ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Şu anda 123 öğrenci, 7 sınıf ve iki farklı grup saatleri ile kursumuz başlamış bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu kurslarımızda Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerimiz büyük bir başarı yakalayarak, nitelikli liselere yerleştiler. İnşallah bu yılda aynı şekilde öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlayarak en liselere yerleşmelerine yardımcı olacağız” dedi.