Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 13:26

ŞEGEM’den LGS başarı

Şehzadeler Belediye Gençlik Merkezi (ŞEGEM) bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan Liseye hazırlık kurlarına katılan 186 öğrenciden 172’si aldıkları eğitimin ardından nitelikli liselere yerleşirken sonuçlara göre 14 öğrenci Fen Liselerine, 22 öğrencide Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerine yerleşti.

ŞEGEM’den LGS başarı

03 Ağustos 2018 13:26


ŞEGEM geçtiğimiz yıl açılan liseye hazırlık kurslarına katılan 186 öğrenci’den 172’si LGS yerleştirmeleriyle nitelikli liselere yerleştiler. Geçtiğimiz yıl yeni sınav sistemine göre uzman öğretmenler eşliğinde 186 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz yıl, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimiz bünyesinde açtığımız liselere hazırlık kurslarımıza öğrencilerimizden yoğun talep almıştık. Ancak yaptığımız yeterlilik sınavı neticesinde 186 öğrenci kardeşimiz bu kurslarımıza katılma hakkı elde etmişlerdi. Kurslara katılan öğrenci kardeşlerimiz 9 ay boyunca Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarından hafta 12 saat ders + iki gün etüt şeklinde eğitim aldılar. 9 ayın sonunda tüm öğrenci kardeşlerimiz Haziran ayında yapılan Liselere Girişi Sınavına hazır bir şekilde katıldılar. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Şehzadeler Belediye Gençlik Merkezinde eğitim görmüş olan 14 kardeşimiz Fen Liselerine yerleşme hakkını elde ettiler. Manisa genelinde eğitim kurumları arasında ŞEGEM’de eğitim görerek Fen Liselerine yerleşme oranın en yüksek olduğu bir kurum olma ünvanını da elde etmiş olduk. Bunun yanı sıra 22 başarılı öğrenci kardeşimiz de tercihleri olan Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine yerleştiler. 136 öğrenci kardeşimiz de adrese dayalı sistem üzerinden istemiş oldukları liselere kayıtlarını yaptırdılar. Geçtiğimiz yıl başlattığımız liselere hazırlık sınavlarımızı bu yılda uzman öğretmen kadromuz ile devam ettirerek öğrencilerimiz başarılı bir şekilde lise sınavlarına hazırlanmasını sağlayacağız. Liselere Giriş Sınavına katılarak büyük başarı elde etmiş olan tüm öğrenci kardeşlerimize lise hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç