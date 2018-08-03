ŞEGEM’den LGS başarı

ŞEGEM geçtiğimiz yıl açılan liseye hazırlık kurslarına katılan 186 öğrenci’den 172’si LGS yerleştirmeleriyle nitelikli liselere yerleştiler. Geçtiğimiz yıl yeni sınav sistemine göre uzman öğretmenler eşliğinde 186 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz yıl, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimiz bünyesinde açtığımız liselere hazırlık kurslarımıza öğrencilerimizden yoğun talep almıştık. Ancak yaptığımız yeterlilik sınavı neticesinde 186 öğrenci kardeşimiz bu kurslarımıza katılma hakkı elde etmişlerdi. Kurslara katılan öğrenci kardeşlerimiz 9 ay boyunca Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarından hafta 12 saat ders + iki gün etüt şeklinde eğitim aldılar. 9 ayın sonunda tüm öğrenci kardeşlerimiz Haziran ayında yapılan Liselere Girişi Sınavına hazır bir şekilde katıldılar. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Şehzadeler Belediye Gençlik Merkezinde eğitim görmüş olan 14 kardeşimiz Fen Liselerine yerleşme hakkını elde ettiler. Manisa genelinde eğitim kurumları arasında ŞEGEM’de eğitim görerek Fen Liselerine yerleşme oranın en yüksek olduğu bir kurum olma ünvanını da elde etmiş olduk. Bunun yanı sıra 22 başarılı öğrenci kardeşimiz de tercihleri olan Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine yerleştiler. 136 öğrenci kardeşimiz de adrese dayalı sistem üzerinden istemiş oldukları liselere kayıtlarını yaptırdılar. Geçtiğimiz yıl başlattığımız liselere hazırlık sınavlarımızı bu yılda uzman öğretmen kadromuz ile devam ettirerek öğrencilerimiz başarılı bir şekilde lise sınavlarına hazırlanmasını sağlayacağız. Liselere Giriş Sınavına katılarak büyük başarı elde etmiş olan tüm öğrenci kardeşlerimize lise hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.