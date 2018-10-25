ŞEGEM'li öğrenciler ilk sınavı başarıyla geçti

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) liseye hazırlık kurslarına katılan 147 öğrenci geçtiğimiz gün yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS) ile bilgilerini ölçtüler.

ŞEGEM bünyesinde 8.sınıflar için başlatılan liselere hazırlık kursları devam ediyor. Kurslara katılan 147 öğrenci, geçtiğimiz hafta KDS'ye girdi. Yıl boyunca yaklaşık 20 KDS yapılacağının altını çizen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl başlattığımız liselere hazırlık kurslarımızı bu yılda devam ediyor. Bu yıl kurslarımıza 147 öğrencimiz katıldı. Uzman eğitimci kadromuz ile öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen, Din Kültürü ve İnkılap Tarihi derslerinden eğitim alıyorlar. Yaklaşık iki aydır aldıkları eğitimi pekiştirmek adına geçtiğimiz günlerde öğrencilerimiz Kazanım Değerlendirme Sınavı ile bilgilerini ölçme imkanı buldular. Yeni sınav sistemi ve müfredata göre eğitim gören öğrencilerimiz, haziran ayına kadar 20 KDS ile bilgilerini ölçüp eksikliklerini giderme imkanı bulacaklar ve haziran ayında yapılacak olan LGS sınavına da en iyi şekilde hazırlanacaklar” dedi.