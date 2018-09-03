Şehidin adı doğup büyüdüğü sokakta yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri, şehidin adının verildiği sokağa yeni tabelayı taktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teklifiyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında, Gölmarmaralı şehit Emrah Aral’ın adının doğduğu evin bulunduğu sokak olan Atatürk Mahallesi’ndeki 114 Sokak’a verilmesi oybirliğiyle kabul edilmişti. Şehidin doğduğu evin sokağına dev Türk bayrağı asılarak, adının bulunduğu levhanın asılması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Cülen, Gölmarmaralı şehidin adının sonsuza kadar yaşayacağını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

“Ruhları şad olsun”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehitlerin adının yaşatılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş de “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Gölmarmaralı şehidimiz Emrah Aral’ın adının yaşatılması için de büyükşehir belediye meclisimize teklifi sunmuştuk. Bugün de gerekli isim değişikliğini gerçekleştirdik. Bu vesileyle Emrah Aral kardeşimiz nezdinde tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.