Şehidin annesinin boynu bükük kalmayacak

Şehit oğlunun mezun olduğu okulun önünden her geçişinde hüzünlendiğini dile getiren şehit annesi Menduha Kara, "Acımız hiçbir zaman dinmez ama şehidimizin unutulmamış olması bizleri gururlandırdı" dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terhisine 1 ay kala PKK’lı teröristlerin bombalı araçla düzenledikleri hain saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Onbaşı Evren Kara’nın adı, mezun olduğu ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ismini taşıyan okula verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca şehitlerin isimlerinin okullara verilmesi yönündeki mevzuat gereğince, Alaşehir’de 1981 yılında eğitim-öğretime başlanan Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Şehit oğlunun fotoğrafını ’Paşam’ diyerek seven şehit annesi Menduha Kara, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim çocuğum bu okulda okuyor diye bakıyordum. Boynum kırılıyordu okula bakarken. Allah razı olsun oğlumun ismini koydular. Şehit Evren Kara Meslek Lisesi oldu. Allah’ıma hamdolsun, Allah razı olsun ilgililerden. Çok mutlu oldum. Allah’ım Türk ordusuna güç kuvvet versin inşallah. Dualarımız onlarla. Harekat başlamadan önceden dualarımı yaptım. Allah’ım çok çok güç kuvvet versin inşallah. Afrin’de savaşan Mehmetçiklerimizin ayaklarına Allah’ım taş değdirmesin, burunlarını kanatmasın, inşallah korusun. Allah’ım inşallah bu savaşı kazanmayı nasip etsin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresini ve Furkan Suresini sürekli okuyorum. İnşallah Allah devletimize milletimize başarılar verir. Bir an önce kazanırız bu savaşı" dedi.

Şehit oğullarının isminin mezun olduğu okula verilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini yineleyen anne Kara, "Benim şehidim bu okuldan mezun oldu. Evren’imin şehit haberini aldıktan sonra o okulun önünden ne zaman geçsem boynum kırılırcasına okula bakar kalırdım. Kendime geldiğimde, Allah’ım kime bakıyorum ben derdim kendi kendime. O okula şimdi şehidimin adını koydular. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Acımız hiçbir zaman dinmez ama şehidimizin unutulmamış olması bizleri gururlandırdı. Rabbim hiç kimseye evlat acısı göstermesin. Rabbim, Afrin’de savaşan Mehmetçiğimizin de ayağına taş değdirmesin. Askerlerimiz için sürekli dua ediyorum" diye konuştu.

Şehit babası: "Vatan sağ olsun"

Şehidin babası Galip Kara ise "Bütün ilgililere çok teşekkür ediyorum. Oğlumun isminin okuduğu okulda yaşayacak olması bizleri çok mutlu etti. Allah onlardan razı olsun. Oğlumu bu topaklar için şehit verdim. Allah bizlere şehit ailesi olmayı nasip etti. Vatan sağ olsun. Allah vatanımızı, devletimizi korusun" şeklinde konuştu.

Okul çevresindeki esnaf da okula şehit Evren Kara’nın isminin verilmesinin kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getirdi.