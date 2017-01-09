Şehidin mezarı 24 yıl sonra yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde mezarı bulunan ve 18 Haziran 1993’te Ankara’da şehit düşen er Ahmet Hoşgökçen’in şehitlik mezarını yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehit er Ahmet Hoşgökçen’in mezarına ziyarette bulunarak dua etti.

18 Haziran 1993’te Ankara’da şehit düşen er Ahmet Hoşgökçen’in ailesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi’nin talebiyle, şehit er Ahmet Hoşgökçen’in şehitlik mezarı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldı. Gelen talep üzerine harekete geçen Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehit mezarı için hemen çalışmalara başlayıp kısa sürede tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlıklar Dairesi Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile birlikte şehit er Ahmet Hoşgökçen’in mezarına ziyarette bulundu. Şehit Ahmet Hoşgökçen’in ruhuna dualar okudu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatan savunmasında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanları unutmadıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gençoğlu, “Yunusemre ilçemize bağlı Muradiye Mahallesinde mezarı bulunan şehidimiz 1993 yılında şehit olmuş. Ancak şehitlik mezarı yapılamamış. Ailesinden ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi’nden gelen talep üzerine şehidimize yakışır bir mezar yapmak istedik” dedi.