Şehir içine park eden otobüslere cezai işlem

İl genelinde trafiğin sorunsuz ve asgari düzeyde tehlikeyle akışını sağlamayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, hatalı park eden araçlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, yaptıkları gece yarısı uygulamasıyla halk otobüsü depolama alanlarına park etmeyerek, şehir içinde park edip trafik sıkışıklığına neden olan otobüs sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Halk otobüslerinin park edebilecekleri alanlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde projeyle ortaya konuldu. Bu alanlar belirlidir ve halk otobüslerinin buralara park etmesi gerekmektedir. Bazı sürücülerimizin depolama alanlarını kullanmayarak şehir içinde otobüsleri park ettiklerini tespit ettik. Trafik akışını engelleyen bu durum üzerine ekiplerimiz uygulama yaptı ve ilgili araç sürücülerine cezai işlem uygulandı” dedi.