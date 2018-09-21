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Şehir merkezindeki ot yangını korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesinde şehir merkezinde boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korkuttu.

Manisa'nın Kula ilçesinde şehir merkezinde boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korkuttu.


Yangın, saat 19.45 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 300 Sokak üzeri Vali Muzaffer Ecemiş İlköğretim Okulu yanındaki boş arsada meydana geldi. Boş arsada henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında boş arsada bulunan otlar yanarken, çevrede korkuya neden oldu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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