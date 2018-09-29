Şehir merkezindeki ot yangını korkuttu

Manisa'nın Kula ilçe merkezindeki boş bir arsada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 12.45 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 256 sokak ile 263 sokağın birleştiği noktadaki boş arsada meydana geldi. Boş arsada henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında boş arsada bulunan otlar yanarken, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.