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Şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehit ailelerine kahvaltı verdi.

Gümüş Kafeterya'da düzenlenen kahvaltıya şehit yakınları ve protokol üyeleri katılırken, Başkan Kayda, şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek isteklerini dinledi.


Vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin yakınları ile aynı ortamı paylaşmaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Kayda, kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Şehit ailelerimize vefa borcumuzu ve şükranlarımızı ifade edebilmek için bu buluşmayı düzenlemek istedik. Vatan için canını veren ve verebilecek evlatlar yetiştiren eli öpülesi annelerimizi ve kardeşlerimizi Salihli Belediyesi olarak ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin refah ve huzur içinde yaşaması için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ev sahipliği yaptığı kahvaltıya, Kaymakam Levent Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol ile şehit aileleri katıldı.

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