Şehit aileleri ve gaziler iftarda ağırlandı

Manisa Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonuyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından Tenis Dağcılık Kulübü bahçesinde şehit aileleri ile gazi ve ailelerine iftar programı gerçekleştirildi. İftara Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Müftüsü Sinan Cihan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, OSB Başkanı Danışmanı Nihat Akyol, OSB Müdürü Funda Karaboran, şehit yakınları ile gaziler ve aileleri katıldı. Şehit aileleri ile gazi ve ailelerini girişte karşılayan Vali Güvençer misafirleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Kur’an-ı Kerim talivetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı. Yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa Valiliği himayelerinde Manisa OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara katılan herkese teşekkür etti.

"Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz"

Manisa Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de, OSB’nin her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeğinde bu yılda şehit yakınları ve gazileriyle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Türek, “Bu mübarek Ramazan ayında vatan savunması için hayatlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabır, gazilerimize de, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Mübarek Ramazan ayı kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların pekiştirildiği, sevgi bağlarının kuvvetlendiği, hoşgörü sınırlarının alabildiğince genişlediği, hepimiz için kutsal bir aydır. Bu Ramazan ayında da ulus olarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu vatan için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimiz yetiştiren ve onların emaneti siz mübarek insanlar ve değerli gazilerimiz bizim için çok özelsiniz. Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz” dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, her yıl bu iftar programını düzenleyerek şehit yakınlarını ve gazileri aynı sofrada buluşturan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve sanayicilere teşekkür ederek, “Bu güzel birlikteliklerin kıymetini bilelim. Şimdiden Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.