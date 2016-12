Şehit anasından hüzünlü dokunuş

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından şehitler anısına okul bahçesine yapılan ’Şehitler Çeşmesi’, düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete girdi. Törene katılan Salihli’nin son şehidi Süleyman Gür’ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Fikriye Gür’ün oğlunun fotoğrafını gözyaşları içinde sevmesi yürek burktu.

Hizmete açılan Şehitler Çeşmesi’ne Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile Şırnak-Cizre karayolunda teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün fotoğrafı asıldı.



“Onlar bizim kahramanlarımız”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol, şehit aileleri ile öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Aile Birliği Başkanı Nazan Aydoğan, “Şehitler Çeşmesi’nden akan her damla su şehit ailelerimizin acılarını biraz olsun hafifletip, yüreklerini serinletecektir. Şehitler Çeşmesi’ni yaparak, her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Burada kahraman yiğitlerimizi anlatmaya, ne kelimeler yeter, ne de zaman yeter. Millet olarak onlara hayranız, millet olarak onlara minnettarız. Onlar bizim her zaman kahramanlarımız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.



Şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Törende öğrenciler tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için şiirler okundu. Öğrenciler şiirleri okurken şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Salihli’nin son şehidi olan Uzman Çavuş Süleyman Gür için okunan şiirde ise şehidin annesi Fikriye Gür ve eşi Merve Gür gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende Şehit Süleyman Gür’ün ağabeyi Sedat Gür, şehidin eşi Merve Gür ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol da birer konuşma yaparken, Okul Müdürü Sedat Günay ise şunları söyledi:

“Çocuklarımızın şehit bilincini, şehit sevgisini ve saygısını kazandırmak için Okul Aile Birliğimiz tarafından yapılan çeşmeye ’Şehitler Çeşmesi’ ismini verdik. Vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin anısına çeşmeyi yaparak, çocuklarımız tarafından şehitlerimizin yaşatılmasını istedik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Yapılan duanın ardından Şehitler Çeşmesi hizmete açıldı. Açılış sonrası şehit Süleyman Gür’ün annesi Fikriye Gür’ün oğlunun asılı fotoğrafını okşayarak sevmesi yürek burktu.