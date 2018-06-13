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13 Haziran 2018 09:01

Şehit anasını duygulandıran açılış

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri uyguladıkları ’Yol Arkadaşım Kitabım’ projesi kapsamında 521 ortak okul ile işbirliği yaparak Konya’da şehit er Esat Ertaş adına kütüphane kurdu.

Şehit anasını duygulandıran açılış

13 Haziran 2018 09:01


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen E-Twinning projeleri kapsamında uyguladıkları ’Yol Arkadaşım Kitabım’ Projesi kapsamında ortak okulların ve PTT-DER’in de katkısıyla Konya’nın Kadınhanı İlçesi Kolukısa kasabası Hurşit Güneş İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde 2 bin 500 kitaplık bir kütüphane kurdu. Açılışa proje uygulayıcı öğretmenleri Barış Kılavuz ve Serkan Keskin ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu proje koordinatörü İshak Kurt da katıldı.


Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren İshak Kurt, projenin ana hedefinin her zaman ve her yerde çocuklara kitap okuma imkanları sunmak ve onları kitapsever bir yurttaş olarak yetiştirmek olduğunu belirtti. Yıl içerisinde seyahat, huzurevi, okul bahçesi, tarihi yapılar gibi mekanlarda, küçüklere, yaşlılara, ebeveynlere ve arkadaşlara kitap okuduklarını belirten Kurt, projenin ortak ürünü olarak da ortaklar tarafından belirlenen, yardıma ihtiyacı olan bir okula kütüphane kurulması çalışmasının yapıldığını belirtti. Bu kapsamda Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa kasabasında bulunan Hurşit Güneş İmam Hatip Ortaokulu’unun belirlendiğini ve daha sonra PTT Çalışanları Derneği’nin maddi desteği ve ortak okulların da kitap desteğiyle kütüphane açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.


Kütüphanenin adını da geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’da askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit düşen Er Esat Ertaş Kütüphanesi olarak verdiklerini belirten Kurt, açılışa şehidin annesi Durmuşe Ertaş ve kardeşinin yanısıra proje kurucuları İsmail ve Nurcan Şahiner, Konya Doğanhisar Kaymakamı Kerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Abdullah Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Abdullah Cem Üresin ve Mehmet Yavuz, Garnizon Komutanı Mehmet Bozkurt ve PTT-DER yetkilisi Mustafa Tolga Tokluoğlu ve faklı illerden gelen proje ortaklarının da katıldığını açıkladı.


Açılışta Kırşehir Kaman ilçesindeki proje ortağı bir şehit kızının kütüphanenin kurulduğu okuldaki arkadaşlarına yazdığı mektubun şehit annesine okunması esnasında duygulu anlar yaşandı. Şehit annesi Durmuşe Ertaş şehit evladının adının bir kütüphanede yaşatılacak olmasından gurur duyduğunu belirterek herkese teşekkürlerini iletirken, kendisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz tarafından Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.




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