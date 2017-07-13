Şehit babasından Başkan Kayda’ya teşekkür

Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA’da 10 Ekim 2016 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün babası Fahri Gür, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Şehit babası Fahri Gür, Başkan Kayda’ya oğlunun şehadetinde göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ziyaret etti. Kurtuluş Mahallesinde evlerinin önünde bulunan parka, Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla oğlu Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür Parkı ismi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Fahri Gür, “Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Başkanımıza ve değerli meclis üyelerine teşekkürlerimi sunarım” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün babası Fahri Gür ile ağabeyi Sedat Gür ile ailesine teşekkür ederek,” Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan kendi canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu bayrak ve bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.