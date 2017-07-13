Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:39

Şehit babasından Başkan Kayda’ya teşekkür

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesindeki parka şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün ismi verilmesinden dolayı şehit babası Fahri Gür Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ziyareti yaptı.

Şehit babasından Başkan Kayda’ya teşekkür

13 Temmuz 2017 10:39


Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA’da 10 Ekim 2016 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün babası Fahri Gür, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Şehit babası Fahri Gür, Başkan Kayda’ya oğlunun şehadetinde göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ziyaret etti. Kurtuluş Mahallesinde evlerinin önünde bulunan parka, Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla oğlu Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür Parkı ismi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Fahri Gür, “Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Başkanımıza ve değerli meclis üyelerine teşekkürlerimi sunarım” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün babası Fahri Gür ile ağabeyi Sedat Gür ile ailesine teşekkür ederek,” Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan kendi canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu bayrak ve bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:50
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!