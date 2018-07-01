Şehit babasından tüm şehitler için su hayrı

Programa MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun da katılarak şehit babası Pirnarcı’ya yaptığı hayır için teşekkür plaketi takdim etti.

Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehitlik mertebesine yükselen İstihkam Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın babası Mehmet Pirnarcı tarafından su hayrı yapıldı. Şehit Babası Pirnarcı, oğlu ve tüm şehitler için mahalleye içme suyu sondajı açtırdı. İçme suyu sondajının mahalleye kazandırılması dolayısıyla Şehit Nezir Pirnarcı ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından yemek hayrı gerçekleştirildi. Düzenlenen hayır yemeğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı Kaymakamı İsmail Alsancak, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Ekrem Koçer, İlçe Müftüsü Muhammet Koçak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Harun Karakayış ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Hayır yemeğinin ardından protokol üyeleri, Şehit babası Mehmet Pirnarcı ile birlikte şehidin ebedi istirahatgahına giderek dua okudu.

“Şehidimizin babası mahallemize çok büyük yardımlarda bulundu”

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, Şehit babası Mehmet Pirnarcı’nın mahalleye çok büyük yardımlarda bulunduğunu söyleyerek, “Mahallemizin sağlık ocağına, camisine, okuluna ve en son olarak da içme suyuna çok büyük katkılar yapmıştır. Bu hayırlar, Allah huzurunda hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Mahallemizde düzenlenen hayır yemeğine gelerek bizleri onurlandıran herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Tüm şehitler için içme suyu sondajı

Halitpaşa Mahallesi’ne kazandırdığı içme suyu sondajını tüm şehitler için açtırdığını belirten Şehit babası Mehmet Pirnarcı, “Hayır yemeğine geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun” diye konuştu.

“Şehit babamızın hayrını Allah kabul etsin”

Şehit babası Mehmet Pirnarcı’ya yaptığı hayırdan dolayı teşekkür plaketi takdim eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “14 ay önce Şehitlik mertebesine yükselen Nezir Pinarcı kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz için düzenlediğimiz hayır yemeğini ve dualarımızı Allah kabul etsin. Şehidimizin babası Mehmet amcamızın duygularına tercüman olmamız imkansız. Zaman geçmesine rağmen kapanmayan bir yara ve büyük bir acı. Nezir kardeşimiz, şahadet şerbetini içtikten sonra Mehmet amcamız yanımıza gelerek, evladı için mahalleye yeni bir içme suyu sondajı açtırmak istediğini söyledi. Biz de bu isteğini saygı ve hürmet ile karşıladık. Şehidimizin adı da bu şekilde ölümsüzleşti. Allah hayrını kabul etsin. Bu duaya eşlik eden herkesin geçmişlerinin Allah bu sevabı ulaştırsın. Vatanımız daim olsun” dedi.