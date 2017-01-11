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11 Ocak 2017 12:50

Şehit Fethi Sekin’in adını karlara yazdılar

Şehit Fethi Sekin’in adını karlara yazdılar

11 Ocak 2017 12:50

Manisalı ilkokul öğrencileri karların üzerine uzanarak, İzmir’deki hain saldırının katliama dönüşmesini önleyen Şehit Fethi Sekin’in adını yazdı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Taytanlı İlhan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenlerinin rehberliğinde karla kaplanan okul bahçesine uzanarak İzmir’deki hain saldırının katliama dönmesini canıyla önleyen Şehit Fethi Sekin’in adını yazdı. Öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçesindeki karların üzerine uzanan 52 öğrenci şehidin adını karlara yazarak, şehidin kalplerinde sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.



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