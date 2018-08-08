Şehit İsmet Tezel’in ismi yaşatılacak

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Belediye Meclis Toplansıtı gerçekleştirildi. Gündem maddeleri gereğince 2108 Temmuz ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Gündemde Özyurt Mahallesi’nde bulunan Bülbül Sokak’ın ‘Eren Bülbül Sokak’ olarak değiştirilmesi ve Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak üzerinde bulunan parka isim verilmesi konuları görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Numarataj yetkisi Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ama bizler de bize gelen tavsiye ve dilekleri görüşmek durumundayız. Özyurt Mahallesi Bülbül Sokak isminin Eren Bülbül Sokak olarak değiştirilmesi talebi gündemimizde. Yine Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak üzerine yapmış olduğumuz yeni bir park ve yaşam alanı var. Buraya da Şehit İsmet Tezel ismini vermek istiyoruz” dedi. Oy birliği ile alınan karar sonrası şehitlerin isimleri sokağa ve parka verilerek vefa örneği sergilendi.

İlçede bulunan muhtelif düğün salonlarının bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına tahsisinin görüşülmesi konusunda açıklama yapan Başkan Şirin “Biliyorsunuz Turgutlu’da belediyemize ait olan düğün salonları var. Bunlar İstasyonaltı Mahallesi, Selvilitepe Mahallesi, Albayrak Mahallesi, İzzettin Mahallesi ve Akçapınar Mahallesi’nde bulunan düğün salonlarıdır. Bu salonları giderleri muhtarlıklar tarafından karşılanması kaydı ile onlara tahsis etmek istiyoruz” dedi. Gündem maddesi görüşülmek üzere tarife komisyonuna sevk edildi. İmar komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesinin ardından gündeme ilave edilen ek gündem maddesi olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden, Turgutlu Belediyesi araç tahsis edilmesi konusunda oy birliği ile kabul edilerek karar bağlandı.