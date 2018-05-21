Şehit mezarlarının bakımı yapıldı

İl genelinde tüm mezarlıkların bakım ve onarımı noktasında hassasiyetle çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Kula’daki şehit mezarlarında da özenli bir çalışma yaptı. Çalışamalar kapsamında şehit mezarlıklarında mevsimlik çiçek ekimleri gerçekleştirildi. Bakım ve onarım yapılan şehit mezarlarında bayrak direkleri ve bayraklar da yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımı noktasında çalışmalarını hassasiyetle devam ettiklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, şehit mezarlıklarında da bu çalışmaları özenle sürdürdüklerini söyledi. Çakır, vatan savunmasında şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını da sözlerine ekledi.