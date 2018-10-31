Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundan uluslarası başarı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisedemir Ortaokulu, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirdiği projelerden 2 adet Avrupa, 4 adet de ulusal kalite etiketi alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen E-Twinning projeleri kapsamında uyguladığı projelerden 4 adet 'Ulusal Kalite Etiketi' ve 2 adet de 'Avrupa Kalite Etiketi' kazandı. Ödüller hakkında bilgi veren Proje Koordinatör Öğretmeni İshak Kurt, 2017-2018 yılında okulda uygulanan ‘Ağaç Dostları' isimli çevre ve doğa bilinci temalı projeden ve ‘Traditional Games' isimli geleneksel oyunların yeni nesle aktarılması temalı projeden yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve bu projelerle hem ulusal hem de Avrupa kalite etiketi aldıklarını belirtti. Ayrıca ‘Coolture Kids' isimli kültürel etkileşim temalı proje ve ‘Sınırları Aşma' isimli mahremiyet eğitimi temalı projeden de ulusal kalite etiketi aldıklarını belirten Kurt, yapılan projelerde görev alan öğrencilere de törenle 'Öğrenci Kalite Etiketi' sertifikaları dağıtıldığını açıkladı. Projeler sayesinde okul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerilerinin yanında, Avrupalılaşma ve proje tabanlı öğrenme becerilerini de kazandıklarını belirten Kurt, ayrıca yapılan etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil konuşma ve anlama seviyelerinin de arttığını ve İngilizce dersine olan ilginin yükseldiğini belirtti. Kurt, projelerin sadece belirli bir grup öğretmen ve öğrenci tarafından değil, bütün okulu kapsayıcı şekilde yaygınlaştırma çalışmalarının yapıldığını da vurguladı. Bu yıl yeni projelerle iyi bir başlangıç yaptıklarını siber güvenlik, dil entegreli öğrenme, uluslararası mitler ve efsaneler, geleneksel danslar, bilişim suçları, internet etiği ve güvenliği gibi konularda projelere dahil olduklarını kaydeden Kurt, çalışmalarını Manisa ve ülke genelindeki okullarla paylaşmaya hazır olduklarını ve ulusal sempozyumlarda sunmak üzere raporların hazırlandığını sözlerine ekledi.

Projeler sayesinde akademik beceri ve davranış kazandırma eğitiminin daha da kolaylaştığını belirten Okul Müdürü Ali Osman Coşkun ise projelerde emeği geçen tüm veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.