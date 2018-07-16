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16 Temmuz 2018 16:01

Şehit Ömer Kılıç’ın ismi parkta ölümsüzleşti

İstanbul’da 2016 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ömer Kılıç’ın ismi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesi Yörük Mahallesindeki baba ocağı karşısında bulunan parkta ölümsüzleşti.

Şehit Ömer Kılıç’ın ismi parkta ölümsüzleşti

16 Temmuz 2018 16:01


Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla Yörük Mahallesi’nde bulunan 1900 metrekarelik mevcut parka ismi verilen Şehit Ömer Kılıç Parkı’nın yeni tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirildi. Tabelanın etrafına mevsimlik çiçek dikimi yapılarak peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca parkın içerisinde bulunan mevcut çeşme de yeni bir görünüme kavuşturuldu.



“Adı sonsuza kadar yaşayacak”


Salihli Belediye meclisi olarak daha öncede şehitlerin isimlerini ilçedeki parklara verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır. İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ömer Kılıç’ın adı, bu parkta sonsuza kadar yaşayacak" dedi.




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