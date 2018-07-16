Şehit Ömer Kılıç’ın ismi parkta ölümsüzleşti

Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla Yörük Mahallesi’nde bulunan 1900 metrekarelik mevcut parka ismi verilen Şehit Ömer Kılıç Parkı’nın yeni tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirildi. Tabelanın etrafına mevsimlik çiçek dikimi yapılarak peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca parkın içerisinde bulunan mevcut çeşme de yeni bir görünüme kavuşturuldu.

“Adı sonsuza kadar yaşayacak”

Salihli Belediye meclisi olarak daha öncede şehitlerin isimlerini ilçedeki parklara verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır. İstanbul’da görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ömer Kılıç’ın adı, bu parkta sonsuza kadar yaşayacak" dedi.