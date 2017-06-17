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17 Haziran 2017 16:09

Şehit Pirnarcı’nın 52 mevlidi yapıldı

25 Nisan’da Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK’lı teröristlerce şehit edilen 26 yaşındaki Manisalı Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın babaocağı olan Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesinde verilen iftarın ardından 52 mevlidi okutuldu.

Şehit Pirnarcı’nın 52 mevlidi yapıldı

17 Haziran 2017 16:09


Şehit Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı 25 Nisan’da Şırnak Uludere ilçesi Şenoba kırsalında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Şehidin naaşı doğup büyüdüğü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesine getirilerek binlerce kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası Halitpaşa mezarlığına defnedilmişti.


Şehidin doğup büyüdüğü yer olan Halitpaşa Mahallesi çarşı meydanında verilen iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftardan sonra merkez camide Pirnarcı’nın şehit olmasının 52. günü nedeniyle mevlit okundu. İftardan önce şehidin ruhuna ithafen Yasin-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak hem şehit Pirnarcı için hem de bütün şehitler için dualar okundu.


Düzenlenen iftar programına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Saruhanlı Kaymakam Vekili Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Özcan, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdür Vekili Barış Bora Şenyurt, siyasi parti ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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