Şehit Savunmaz’ın adının verildiği okulda şehitlik köşesi oluşturuldu

Açılışa Vali Güvençer’in yanısıra, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Okul Müdürü, Öğretmenler ve şehidin yakınları katıldı.

Şırnak Şenoba Gömeç köyü bölgesindeki operasyonda 1 Şubat 1992 tarihinde şehit olan Mehmet Savunmaz için Barbaros Mahallesinde daha önce kendi isminin verildiği ortaokulda, şehitle ilgili bilgilerin yazıldığı ve bir mektubun da bulunduğu özel köşe oluşturuldu.

Okul Müdürü Mehmet Civan’ın şehidin özgeçmişini okuması sonrasında, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, şehit ailesi ve protokol eşliğinde dualar ile kurdele kesilerek köşenin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Güvençer, "Şehidimizin, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. İnşallah bu köşede, şehidimiz, sürekli çocuklarımızın dimağlarında, vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisinin canlı kalmasına vesile olsun. İnşallah burada çocuklarımız, bir şeyler öğrenmek adına, bu kapıdan girip çıktıkça, şehidimizin ruhu da bu güzel havadan hissedar olsun. Bu güzel fikri düşünen ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Açılış sonrasında okulda eğitim gören öğrenciler ile de yakından ilgilenen Vali Güvençer, okulun 5-D sınıfına misafir oldu. Burada öğrenciler ile okumanın önemi üzerine sohbet eden Vali Güvençer, öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. Sınıf listesinde isimleri yazılı kitap okuma birincilerinin kaç adet ve hangi kitapları okuduklarını da soran Vali Güvençer, asılan listede isimleri yer alan öğrencileri de tebrik etti.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere de Askerlik mesleğinin incelik ve güzelliklerini minik öğrenciler ile paylaştı.