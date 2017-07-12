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12 Temmuz 2017 16:50

Şehit Süleyman Gür’ün ismi parkta ölümsüzleşti

Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı bombanın patlaması sonrasında şehit düşen uzman çavuş 25 yaşındaki Süleyman Gür’ün ismi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta ölümsüzleşti.

Şehit Süleyman Gür’ün ismi parkta ölümsüzleşti

12 Temmuz 2017 16:50


Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA’da 10 Ekim 2016 tarihinde şehit olan uzman çavuş 25 yaşındaki Süleyman Gür’ün ismi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta ölümsüzleşti.


Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla Kurtuluş Mahallesi 250 ve 248 sokakları arasında kalan bin 250 metrekarelik Kurtuluş Çocuk Parkına ismi verilen Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür Parkı’nın yeni tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirildi. Tabelanın etrafına mevsimlik çiçek dikimi yapılarak peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca parkın içerisinde bulunan mevcut çeşme de yeni bir görünüme kavuşturuldu.




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