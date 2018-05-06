Şehitler Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi

Şehitler Çocuk Üniversitesi projesi 4 aylık eğitimin sonunda 2017/2018 eğitim öğretim yılını 5 Mayıs Cumartesi günü tamamladı. Egitim boyunca yer alan öğrencilere Şehitler Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.

Projede öğrencilere hızlı düşünme becerileri, eğlenceli Ingilizce, hafıza teknikleri ve akıl oyunları alanlarında eğitim verildi.

Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, "Bu projede fedakârca çalışan yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma, okul aile birliğimize, projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş’e ve kişisel gelişim uzmanı Oğuz Saygın’a teşekkür ederiz" dedi. Sarıbeyler ayrıca mezuniyet törenine gıda desteği sağlayan Pasaport Pizza’ya da teşekkürlerini iletti.

Mezuniyet töreninde ayrıca pasta kesilerek öğrencilerin başarısı da kutlandı.