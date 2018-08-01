Şehitler Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllar altyapı hizmetinden mahrum kalan kırsal yerleşim yerlerini kaliteli hizmetle tanıştırmaya devam ediyor. MASKİ’nin bu amaçla 17 ilçe genelinde hayata geçirdiği ve büyük altyapı dönüşümünün ikinci ayağı olan ’154 Mahalle Projesi’ ile vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar da bir bir çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonlandırıldı. Öncelikle 8 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa eden MASKİ ekipleri, sonrasında ise 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşemelerini tamamladı. Ayrıca mahallede gerçekleştirilen foseptik imalatı sayesinde de atık suların sağlıklı şekilde depolanması ve uzaklaştırılması sağlandı. Çalışmalar sonrası konuşan Şehitler Mahalle Muhtarı Mustafa Başyiğit, “Büyükşehir Kanunu ile birlikte mahallemize gelen hizmetlerden çok memnunuz. Mahallemiz şimdiye kadar böyle işler görmemişti. Hizmete susamıştık. Kanalizasyonumuz yoktu. İçme suyu hatlarımızda çok sıkıntı vardı. Şu an hepsi yapılmış durumda. Bunlar bizim için bir velinimettir. Mahalle halkı olarak çok memnunuz. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.