Şehitler memleketlerine uğurlandı

Cenaze töreninde şehit jandarma er Onur Sünnüoğlu’nun annesi Gülçin Sünnüoğlu’nun feryatları yürekleri dağladı.

Bu sabaha karşı Manisa’nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığında bir askerin cinnet getirip 3 arkadaşını şehit ederek kendi hayatını da sonlandırmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan 2 şehit cenazesi Manisa Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde saat 03.20 sıralarında Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda alınan bilgilere göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nedim Abeş isimli kısa dönem jandarma er, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş’in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Koğuşu taradıktan sonra silahıyla koğuş bölgesinden ayrılarak nizamiye bölgesine gelen Abeş, aynı silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Cenaze töreninde Onur Sünnüoğlu’nun annesi Gülçin Sünnüoğlu feryatları ile yürekleri dağlarken sağlık ekipleri acılı anneye sık sık müdahale etmek zorunda kaldı. Oğlunun fotoğrafına sarılarak öpen acılı anne “Beni bırakıp nerelere gittin?” diye feryat etti. Bu arada Onur Sünnüoğlu’nun abisi Halil Sünnüoğlu da kardeş acısına dayanamayarak kısa süreli baygınlık geçirdi. Yapılan duanın ardından şehit olan jandarma erlerden Onur Sünnüoğlu’nun naaşı memleketi İzmir’e, Mümin Pınardağ’ın naaşı ise Bursa’nın Orhangazi ilçesine gönderildi.

Törende Mümin Pınardağ’ın babası Adnan Pınardağ ise kucağına aldığı oğlunun fotoğrafıyla dik durmaya çalıştı. Manisa Jandarma Alay Komutanlığı Tören Alanı’nda yapılan törene şehit askerlerin yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vali yardımcıları, kaymakamlar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Bu arada 3 askeri şehit ettikten sonra dönem jandarma er Nedim Abeş’in cenazesinin de İzmir’den Diyarbakır’a gönderildiği öğrenildi.