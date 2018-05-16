Şehitler Ortaokulu özel çocukların farkında

Şehitler Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen etkinlikle Engelliler Haftası kutlandı. Okulun özel eğitim 5. ve 6. sınıf öğrencileri ‘Erik dalı’ şarkısı eşliğindeki oyunlarıyla misafirleri coştururken, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu koro, söylediği şarkılar ve marşlarla eğlenceye coşku kattı. Otizm sınıfı öğrencileri ‘Ey vatan’ şarkısı ile misafirlere hem gururu hem de hüznü bir arada yaşattı.

Program, özel çocukların hep bir ağızdan söylediği ‘Memleketim’ şarkısı ve sahneden attıkları çiçeklerle sonlandı.

Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler programın hazırlanmasında emeği geçen özel eğitim sınıf öğretmenleri Pınar Göksu Genç, Büşra Ulutaş, Esma Aydın, Osman Uluç, Cengiz Karagöz, Engin Sedef ile müzik öğretmenleri Gözde Beşikçi ve Devrim Ferah’a teşekkür etti.