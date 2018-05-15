Şehitler Ortaokulundan yılsonu sergisi

2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştıkça öğrencilerin görsel sanatlar derslerinde ortaya çıkardığı eserler sergilenmeye başladı. Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunda da yılsonu sergisi açılarak öğrencilerin bütün bir yıl ortaya koydukları emekleri sergilendi.

Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler açılışta yaptığı konuşmasında, “Öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları resimleri bugün burada sergiliyoruz. Öğrencilerimizin emeklerini, yaptıkları çalışmaları velilerimizin görmelerini istiyor ve arzuluyoruz. Bu muhteşem sergi için öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Kurdele kesiminin ardından yılsonu sergisinde yer alan farklı tekniklerle ortaya çıkarılan resimler beğeniye sunuldu. Davetliler ve öğrenciler sergide yer alan çalışmaları hayranlıkla inceledi.