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08 Haziran 2018 09:12

Şehitler’den büyük başarı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 3.

Şehitler’den büyük başarı

08 Haziran 2018 09:12

Kodlama Festivalinde tüm kategorilerde Şehitler Ortaokulu birincilik ödülünü kazandı. Robotik, Yazılım ve 3D Tasarım kategorilerinde birinci olan öğrencilerin başarısı okulda da büyük sevinçle karşılandı.


Şehzadeler ilçesi 3. Kodlama Festivalinde Şehitler Ortaokulu rüzgarı esti. Festival kapsamında Robotik, Yazılım ve 3D Tasarım kategorilerinde birinci olan okul, büyük bir başarıya da imza atmış oldu.


’Eski köye yeni adet’ isimli projeyle Robotik Kodlamada, ’Sanal dünyada güvenli yolculuk’ isimli projeyle Yazılım kategorisinde ve ’Kodlamanisa maskotu’ projesiyle 3D Tasarım kategorisinde, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selvet Sönmez önderliğinde birinciliğe uzanan öğrenciler gelecek için büyük ümit verdi. Öğrencilere ödülleri Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi.


Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler ögrencileri ve öğretmen Sönmez’i kutlayarak okula kazandırdıkları başarılardan dolayı kutladı.




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