’Şehitlerimiz’ kitabının geliri şehit aileleri derneğine bağışlanacak

Kitabın satışından elde edilen gelirin ise Şehit Aileleri Derneğine bağışlanacağı öğrenildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Şehitlerimiz” adlı kitabın imza ve tanıtım toplantısında Kur’an-ı Kerim okunup dua edilirken, şehitlerin isimleri okunarak anıldı. Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, şehit yakınları ile davetlilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Araştırmacı yazar Ahmet Otman, bugün 40.eseri olan “Şehitlerimiz” isimli araştırma kitabını Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere bütün kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda hazırladığını söyledi. Şehitlerin isimlerinin kentte yaşatılması gerektiğini ifade eden Otman “Her birinin gönlümüzde ayrı ayrı yeri olan bu kınalı kuzularımız, bu vatan için gözlerini kırpmadan toprağa düşmüşlerse, onların isimlerini yaşatmak bizlerin görevidir. İnanıyorum ki kısa zamanda tüm şehitlerimizin adları Salihli’de bir yerlere verilir ve tabelaları asılarak yaşatılır” dedi.

Bu örnek çalışmasından dolayı Araştırmacı Yazar Ahmet Otman’ı tebrik eden Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, “Şehit Ailelerine ve gazilerimize sahip çıktığı için kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ise “Araştırmacı Yazar Ahmet Otman, kentin 102 yılda verdiği şehitlerimizi bir kitapta topladı. 332 şehidimiz, bu vatan ve bayrak için canlarını seve seve verdi. Buradan tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

Bu eserinden dolayı Salihli’nin edebiyat ve sanat dostu Yazar Ahmet Otman’ı kutlayan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise “Çünkü kendisi eserleri ile Salihli’nin değerlerini ortaya çıkarıyor” dedi. Kaymakam Çelenkoğlu, Türkiye’deki terör belalarının biran önce bitmesi temennisinde bulundu.

“Salihli Şehitlerini Anıyor” programı Araştırmacı Yazar Ahmet Otman’ın “Şehitlerimiz” adlı eseri imza töreni ile son buldu.