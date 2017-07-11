Şehitlerin gölgesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında şehitler için dua edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından millet tarafından yazılan destanın unutulmaması amacıyla mecliste çıkarılan bir yasa ile kabul edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da 11.30’da başladı. Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen etkinlikte çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açılan anı defterinin ilk sayfasına şunları yazarak tarihe not düştü:

“Büyük Türk milletinin aziz kahraman evlatları, sevgili şehitlerimiz; çok kısa zaman önce ve bir kez daha hürriyet ve istiklal sevdamız, bu sevdaya sadakatimiz, cesaret, basiret ve ferasetimiz sınanmış ve bu sınavdan da her zaman olduğu, bundan sonra da böyle olacağı gibi yine alnımızın akıyla bu vatanı, bu bayrağı, bu devleti sonuna kadar hak etmiş millet fertleri olarak bu gururla huzurlarınızdayız. 15 Temmuz 2016 bu milletin devletine sahipliğini, devletin bu millete aidiyetini, bütün cesameti ve katiyetle, kanla, cesaret ve kahramanlıklarla tescillemiş ve bütün dünyaya zamanlar ve mekanlar üstü kutlu bir haykırış olarak devletine sahip ve ait milletin son ferdi dünyadan göçünce bu vatan ufkunda son ocak sönünceye kadar bu büyük millet ve Türk devletinin daim olacağını ilan etmiştir. Ruhlarınız şad olsun. Minnet, şükran ve rahmet dileklerimizle.”

Vali Güvençer’in şeref defterini imzalamasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Programın sonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından pilav ayran ile mevlid şekeri dağıtıldı.

Manisa Garnizon Komutanlığında düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vali yardımcıları, kaymakamlar, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, daire müdürleri, gazi dernekleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.