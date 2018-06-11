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11 Haziran 2018 17:52

Şehitliklerde özenli çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde bulunan şehitliklere özen göstermeye devam ediyor.

Şehitliklerde özenli çalışma

11 Haziran 2018 17:52

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında şehitliklerin temizlikleri yapılarak peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.


Vatan topraklarını savunurken şehit düşen kahramanlarımızı ebedi istirahatgahlarını özenli çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. 17 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şehit mezarlıklarının bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi, çiçek ekimi yapıldı. Bakım, temizlik ve çiçek ekimlerini özenle gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaları büyük hassasiyetle yürüttü. Öte yandan çalışmalar kapsamında ilçe merkezlerinde bulunan mezarlıklarda da temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde bulunan tüm mezarlıklar da titizlikle çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, “İl genelinde bulunan şehitliklerde bakım, temizlik ve mevsimlik çiçek ekimlerini gerçekleştirdik. Onların aziz hatıralarına saygıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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