Şehitlikteki bayraklar yenilendi

İl genelinde mezarlıkların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, şehitliklere de ayrı bir özen gösteriyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara Şehitliği’ndeki Türk bayraklarını da yeniledi. Mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan ya da solan bayrakları yenileriyle değiştiren ekipler, şehitlerin baş uçlarına yeni Türk bayraklarını astı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışma nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, şehitlik mezarlıklarında çalışmaları hassasiyetle yürütmeye devam edeceklerini söyledi.