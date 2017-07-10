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10 Temmuz 2017 14:18

Şehitlikteki bayraklar yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde şehitlikteki Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi.

Şehitlikteki bayraklar yenilendi

10 Temmuz 2017 14:18


İl genelinde mezarlıkların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, şehitliklere de ayrı bir özen gösteriyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara Şehitliği’ndeki Türk bayraklarını da yeniledi. Mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan ya da solan bayrakları yenileriyle değiştiren ekipler, şehitlerin baş uçlarına yeni Türk bayraklarını astı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışma nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, şehitlik mezarlıklarında çalışmaları hassasiyetle yürütmeye devam edeceklerini söyledi.




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