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12 Temmuz 2017 15:33

Şehri karış karış geziyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa’nın en uzak ilçelerinden biri olan Selendi ilçesini ziyaret etti.

Şehri karış karış geziyorlar

12 Temmuz 2017 15:33

İlçeye bağlı Şehirlioğlu, Kayranlar ve Akçakertil mahallelerini ziyaret eden ekipler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin çalışmalarını yerinde inceledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ilçe ziyaretleri devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Selendi ilçesini de ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ve görevli personellerin yer aldığı Selendi turunda içme suyu, kanalizasyon, kilit parke taşı çalışmaları incelendi. Vatandaşlarla sohbet eden yetkililer, eksiklik ve talepleri de ilgili birimlere aktardı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Arslan, Selendi’de Şehirlioğlu, Kayranlar ve Akçakertil mahallelerinde yürütülen projelerin son durumunun bu ziyarette ele alındığını belirtti. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerinin de dikkatle not alınarak ilgili dairelere aktarıldığını belirten Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte 17 ilçede en iyi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.




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