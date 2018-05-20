’Şehrim 2023’ otobüsü Manisa’ya geliyor

9 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi önünden yolcu edilen "Şehrim 2023" otobüsünün 26. durağı Manisa olacak. Otobüs, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Manisa’nın çeşitli meydanlarında Manisalılar ile bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Manisa’ya ilişkin hayal, görüş ve öneri ve taleplerini dinleyecek. Katılımcılar ayrıca www.sehrim2023.com adresi ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabilecek.

"Şehrim 2023" otobüsünün 20 Mayıs Pazar günü Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda, 21 Mayıs Pazartesi günü Salihli ilçesi 15 Temmuz Meydanı’nda, 22 Mayıs Salı günü Akhisar Belediye Meydanı’nda Manisalılar ile bir araya gelmesi bekleniyor.