Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi önünden yolcu edilen "Şehrim 2023" otobüsünün 26. durağı Salihli oldu. Otobüs, Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda Salihlililer ile bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Salihli’ye ilişkin hayal, görüş ve öneri ve taleplerini dinledi. AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri de "Şehrim 2023" otobüsünü ziyaret etti. "Şehrim 2023" projesinin otobüsünün Salihli’de olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden ilçe başkanı Dinç, “Burada gerçekleşen çalışma ile daha güzel bir Salihli bizleri bekliyor olacak. Çünkü bugün burada 600 Salihlili vatandaşımız ’Şehrim 2023’ otobüsüne gelerek, taleplerini ve önerilerini birebir aktarma fırsatı buldu” dedi.

‘Şehrim 2023’ programları ile ilgili olarak organizasyonun danışmanlığını yapan Eda Akbaş ise proje kapsamında geldikleri Salihli’de yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, “Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerini, dinamikleri ile ortaya çıkararak, kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırmak amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz. Manisa ve Salihli ilçemizde toplam 3 bin 200 kişi şehri ile ilgili görüşlerini dile getirdi” dedi.