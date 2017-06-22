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22 Haziran 2017 08:44

Şehrin göbeğinde esnaf fare avına çıktı

Manisa’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ve mahkeme kararı sonrası durdurulan bir binanın enkazında cirit atan fareler esnafa zor anlar yaşatıyor.

Şehrin göbeğinde esnaf fare avına çıktı

22 Haziran 2017 08:44

Sık sık fare avına çıkan esnaf belediyeden şehrin göbeğindeki bu görüntüye bir çare bulmasını istedi.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde en işlek caddelerden biri olan Seyfettinbey Caddesi esnafının başı farelerle dertte. Şehzadeler Kaymakamlığının hemen arkasında kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ve mahkeme nedeniyle yaklaşık 9 aydır atıl durumda bırakılan molozlar arasında fareler cirit atıyor. Cadde esnafı ellerine aldıkları sopalarla zaman zaman dükkanlarına dadanan farelerin peşine düşerken, fareler atik hareketleriyle her seferinde kurtulmayı başarıyor. Aylardır şehrin göbeğinde farelerle mücadele ettiklerini belirten mahalledeki bir kahvehanenin işletmecisi olan Şükrü Oran isimli esnaf, “9 aydır bu durumdayız adeta fare yuvası oldu. Bazen dükkanlarımızın kapılarını kapalı tutmak zorunda kalıyoruz. Çok kötü koku geliyor. Büyük ilçenin büyük ayıbı. Buna çare bulurlarsa esnaf olarak çok seviniriz. Arka binayla mahkemelik olduğu için bina enkaz olarak kaldı. Acilen temizlik istiyoruz. Hem sağlık açısından hem halkımız açısından hem de esnafımız mağdur durumda.” dedi.


Farelerin peşine düşen arkadaşlarını uyarmakla yetinen diğer esnaflar da artık farelerden kurtulmak istediklerini belirterek yetkililerin sorunu çözmesini istedi.




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